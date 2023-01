Samsung ha il cuore d’oro ed è assolutamente riconoscente verso i propri dipendenti, che ogni giorno danno il meglio di sé sul posto di lavoro, nonostante un anno tutt’altro che positivo in termini di vendite effettive dei modelli lanciati sul mercato, ha deciso di elargire un bonus importante.

Nel corso del mese di Gennaio, infatti, ogni dipendente riceverà direttamente in busta paga un forte bonus, che dipenderà direttamente dalla sezione di appartenenza. Ad esempio i membri della divisione chip riceveranno un platfond che corrisponderà al 47/50% dello stipendio originario.

Non dimenticatevi del canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, potrete avere i codici sconto Amazon gratis, ed anche le offerte migliori della giornata.

Samsung, grande regalo ai dipendenti

Volendo approfondire le cifre, stando a quanto riportato da The Investor, un giornale coreano che ha pubblicato l’articolo basandosi su fonti interne all’azienda, i membri della divisione mobile Experience godranno di un bonus che corrisponderà al 29/33% dello stipendio, nonostante comunque le vendite abbiano subito una flessione, il mercato dei pieghevoli è in forte crescita, e porta di conseguenza un buon margine di guadagno all’azienda.

I dipendenti più “bistrattati” sono forse quelli del consumer electronics o del visual display, si ritroveranno infatti ad avere un bonus del solo 5/7% o del 18/22%, discorso diverso per la sezione relativa ai Display veri e propri, un componente richiestissimo da tanti produttori, i dipendenti riceveranno infatti il 35% in più in busta paga.

A prescindere dalle cifre, è sempre bello parlare di riconoscenza da parte del datore di lavoro, con bonus specifici per i propri lavoratori.