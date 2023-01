Pianeta Terra, la visione completa del globo con questa folle immagine

Abbiamo avuto occasione più volte di vedere la Terra sotto varie immagini, più sfaccettature che ci hanno reso un’idea di come fosse il pianeta dall’alto o da altre angolazioni. Diversi studi però hanno portato ultimamente ad altri rilievi, i quali sarebbero stati compiuti dall’ultimo satellite di osservazione in relazione alla Terra che prende il nome di NOAA-21. Di proprietà del National Oceanic and Atmospheric Administration, il satellite in questione è stato in grado di fornire una visione completa del pianeta, praticamente un punto di vista a 360° dell’intero globo formato da un insieme di foto che hanno formato un mosaico davvero incredibile.

Alcune delle immagini che vanno a formare quella finale, sono state scattate in un periodo tra il cinque e il 6 dicembre da uno strumento che prende il nome di Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS), il quale si trovava su di un satellite lanciato di recente in orbita. Questo ha avuto il compito di catturare delle immagini nello spettro della luce visibile ma anche in quella infrarossa.

Un nuovo punto di vista della Terra per gli scienziati

Tutto ciò ha consentito agli scienziati di vedere i migliori dettagli della superficie della Terra. Tale satellite è inoltre in grado di rilevare le differenze all’interno del colore dell’oceano così da consentire agli scienziati di capire dove sia possibile trovare i fitoplancton o fioriture pericolose di alghe sulle coste.

Il satellite NOAA-21 invece è il secondo ad essere operativo all’interno di una serie di satelliti con lo scopo di fornire immagini dal Polo Nord al Polo sud. Per far sì che succeda questo, il satellite viaggia per 824 km alla velocità di 27.360 km/h, completando dunque la misura per 14 volte al giorno.