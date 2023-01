Abbiamo visto in questi giorni numerose nuove offerte di rete mobile proposte dai vari operatori telefonici italiani. Al giorno d’oggi, infatti, gli utenti hanno una vasta scelta tra offerte low cost comprendenti minuti, SMS e giga per navigare. Tra questi, anche l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta davvero conveniente con 100 GB a soli 5 euro al mese.

Optima Mobile lancia Optima Super Mobile, offerta low cost con 100 GB

Optima Super Mobile è la nuova offerta di rete mobile lanciata in questi giorni dal noto operatore telefonico virtuale. Come già accennato, si tratta di un’offerta davvero conveniente. Ad un costo mensile di soli 4,95 euro, infatti, gli utenti avranno a disposizione un elevato quantitativo di traffico dati pari a 100 GB. Oltre a questo, l’offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. Il costo di attivazione è una tantum pari a 9,99 euro.

Insomma, si tratta di un’opportunità davvero conveniente dato che ad un costo così ridotto si può avere tanto. Oltre a questa, comunque, l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile propone anche l’offerta Optima Minimal. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione 1 GB di traffico dati per navigare, 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti. In questo caso, è previsto un costo per il rinnovo annuale di 24,90 euro. Dopo il primo rinnovo annuale, sarà possibile effettuare il rinnovo mensile dell’offerta. In questo caso, il costo sarà di 2,50 al mese e sarà possibile effettuarlo tramite credito residuo.