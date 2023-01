Motorola MA1, questo dispositivo in saldo rivoluzionerà la tua guida in auto

Mentre entriamo in questo nuovo anno, il MA1 è già in vendita con uno sconto consistente per rendere la tua esperienza di auto intelligente (speriamo) più semplice che mai. Per chi non lo conoscesse, il Motorola MA1 è un adattatore di Android Auto senza fili che si collega all’auto – già dotata del servizio – e trasmette la connessione di quell’esperienza dal telefono, senza fili. La vita in auto sarà sicuramente più facile salendo senza dover collegare lo smartphone.

Motorola MA1: a quanto ammonta lo sconto

Alcune auto ora hanno Android Auto senza fili integrato, ma ci sono probabilmente migliaia di modelli di auto rilasciati anni fa che non lo possiedono ed hanno comunque l’esperienza cablata. Ciò le catapulterà nel futuro. Il Motorola MA1 di solito viene venduto a circa 100 euro, ma al momento può essere acquistato per una cifra di 69,99 euro. Si tratta di uno sconto di ben 30 euro! Confrontando i vari prezzi di Amazon, questo è uno dei migliori in circolazione.

A conferma del fatto vi è anche la presenza di un’enorme quantità di recensioni molto positive. Gli ideatori di questo dispositivo sembrano aver fatto un ottimo lavoro. Ah, e per chi è confuso su come Motorola rientri in questo, no, non hanno fatto questo dispositivo. Beh, il Motorola che conoscete, che è di proprietà di Lenovo e realizza telefoni, non lo produce. Si tratta di un prodotto realizzato da una società di cui non hai mai sentito parlare che ha licenziato il nome Motorola poiché il marchio ha ancora un certo appeal nello spazio tech.