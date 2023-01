Sembrerebbe che il rumor diffuso oggi secondo cui il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ presenterebbero una memoria di base di 256 GB non sia vero. Possiamo confermare che il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ avranno ancora varianti con 128 GB di storage UFS 4.0, ma la loro disponibilità varierà in base al paese.

Galaxy S23, trapelano indizi sulla memoria dei nuovi modelli

Il report ha anche affermato che il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ hanno solo 8 GB di RAM LPDDR5X in tutte le loro configurazioni di memoria, ma possiamo confermare che le varianti di storage più alte dello smartphone verranno fornite con RAM più elevata. Come sempre, la disponibilità di queste versioni varierà in base al mercato. Alcuni mercati potrebbero non ricevere la variante con RAM superiore a 8 GB. Ci sarebbe piaciuto vedere una memoria di base di 256 GB per il Galaxy S23, ma sembra che Samsung deluderà di nuovo i fan.

Tutti gli smartphone della serie Galaxy S23 avranno il processore Snapdragon 8 Gen 2, display Super AMOLED da 120 Hz, una fotocamera frontale da 12 MP, altoparlanti stereo, una certificazione IP68 e la connettività 5G. Il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ hanno una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP e una fotocamera con zoom 3x da 10 MP. Il Galaxy S23 Ultra ha una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultra-wide da 12 MP e due fotocamere teleobiettivo da 10 MP (zoom 3x e 10x). Si vocifera che questi smartphone possano anche registrare video 8K a 30 fps con la fotocamera posteriore.

I presunti smartphone di fascia alta di prossima uscita di Samsung dovrebbero presentare una qualità migliorata sia delle immagini che dei video, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Si dice anche che possano avere la connettività satellitare per emergenze, simile alla linea iPhone 14. Il Galaxy S23 ha una batteria da 3.900 mAh, mentre il Galaxy S23+ ha una batteria da 4.700 mAh. Il Galaxy S23 Ultra ha una batteria da 5.000 mAh e una penna S integrata