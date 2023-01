A partire dal prossimo 1° febbraio 2023 alcuni clienti di rete fissa Fastweb saranno coinvolti in una nuova rimodulazione con un aumento mensile fino a 5 euro.

La comunicazione ufficiale della nuova modifica unilaterale di contratto è stata pubblicata sul sito di Fastweb, nella sezione Fastweb Informa, nella giornata dello scorso 1° gennaio 2023.

Fastweb: dal 1° febbraio nuove rimodulazioni

Negli scorsi mesi l’operatore aveva già rimodulato alcune offerte, dedicate ad altre tipologie di clienti, gli aumenti erano stati fissati tra 0.06 euro e 4.05 euro al mese. I clienti Fastweb interessati alla nuova rimodulazione riceveranno comunicazione personale in fattura e nella propria area personale MyFastweb. Alcune offerte di rete fissa verranno addirittura sostituite con altre offerte.

Nello specifico, in questo caso la rimodulazione del 1° Febbraio 2023 per alcuni clienti Fastweb fisso comporterà degli aumenti di un importo incluso tra 0,01 euro al mese e 5 euro al mese. L’operatore ha così giustificato l’aumento: “È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“.

Come già fatto nelle precedenti rimodulazioni dei mesi scorsi, Fastweb permette di consultare l’elenco delle offerte oggetto della modifica contrattuale e in questo modo conoscere la variazione economica attuata. Le offerte coinvolte sono Casa Privilege, Casa, Casa Inbound, Casa Outbound, Internet, Internet + Telefono, Jet, Joy, Naviga Senza Limiti, Superjet, Supersurf. Ricordiamo che tutti i clienti possono recedere dal contratto entro il 15 marzo 2023.