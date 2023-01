Aereo in volo, ecco dove finiscono i rifiuti quando si tira lo sciacquone

Se solo ci si interrogasse ogni giorno sugli aerei e sulle loro funzioni, si capirebbe quanto l’uomo è stato in grado di progredire ed arrivare a sviluppare un simile mezzo di trasporto che funziona ormai già da tantissimi decenni. Non è però solo questa la grandezza di un aereo, ma consiste in tutte le tecnologie che si trovano al suo interno. Sia quelle di cui può usufruire l’equipaggio, ma anche quelle di cui godono i passeggeri, sono tecnologie di primo livello, ma ci sono anche cose molto basilari sulle quali spesso il pubblico si pone delle domande, come ad esempio cosa succede quando si tira lo sciacquone del bagno di un aereo.

Aereo e rifiuti, il caso di Windosr

Secondo quanto riportato, durante lo scorso anno un uomo avrebbe visto a Windsor in Gran Bretagna cadere nel proprio giardino dei rifiuti umani che sarebbero arrivati da un aereo che passava sulla zona. Questo è quanto riporta la BBC, nonostante le autorità abbiano parlato di un evento raro che è stato generato per via di un problema inerente alla manutenzione che può capitare a volte.

Emblematiche in merito sono state le parole di Whitfield Geoff Paxton, il quale ha lavorato all’interno aeroporti per 40 anni. L’uomo ha definito l’incidente davvero “molto raro” e che non vedeva ormai da tanto tempo.

“Abbiano avuto diversi problemi con il ghiaccio blu [ovvero rifiuti umani congelati e disinfettante] ma perché quei bagni perdevano“. Oggi i bagni sottovuoto degli aerei moderni risultano molto più sicuri. Di solito gli umani vengono infatti incanalati in modo sicuro in alcuni compartimenti sigillati sul posteriore dell’aereo, per essere poi rimossi quando si torna a terra. Quando tirate quindi lo sciacquone, i rifiuti non vanno di certo in aria.