WhatsApp entra nel 2023 con una serie di novità certamente non indifferenti per quanto concerne le funzioni extra messaggistica. La piattaforma vuole essere sempre più al centro del mondo delle comunicazioni e vuole competere anche con servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet che hanno dato una forte spinta al settore negli ultimi anni, anche a causa delle esigenze legate alla pandemia.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Uno degli obiettivi di WhatsApp è quello di rendere il sistema delle chiamate e delle videochiamate sempre più professionale, per far sì che tale funzione possa essere utile non soltanto in momenti conviviali ma anche per occasioni professionali.

In tal senso, le novità proposte dalla chat sono numerose e di interesse elevato. Se l’aumento del numero dei partecipanti, sino a 32 utenti, era già stato dato per assodato agli addetti ai lavori, due ulteriori upgrade caratterizzano questo inizio 2023. Gli aggiornamenti in essere sono disponibili sia su Android che su iPhone.

Le chiamate, così come le videochiamate, di WhatsApp saranno caratterizzate ora dalla presenza di un link in allegato alle comunicazioni. Il link servirà per far collegare più velocemente tutti gli utenti che desiderano inserirsi all’interno della comunicazione. In pratica, il link avrà una funzione di invito per persone esterne ad una conversazione o ad un gruppo.

Al tempo stesso, sempre per pareggiare l’offerta e la proposta prevista da ZOOM e da Microsoft Teams, così come da Google Meet, anche su WhatsApp sarà possibile messaggiare con un utente durante una chiamata o una videochiamata, attraverso un collegamento esterno alla comunicazione vocale.