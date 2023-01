La tecnologia sta indubbiamente compiendo enormi passi in avanti nel corso degli ultimi anni, gli indossabili, o wearable come gli smartwatch, sono entrati prepotentemente nelle nostre vite, stravolgendo il concetto di salute o di connessione perenne con la rete. In occasione del CES 2023, Movano Health, una azienda che si occupa della produzione di soluzioni sanitarie, lancerà il primo anello smart, il cui nome sarà Evie, pensato a tutti gli effetti come un dispositivo medico.

Il prodotto in questione potrà monitorare i parametri più importanti dell’essere umano, come la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, la temperatura cutanea e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (comunemente definita SpO2), senza trascurare le misurazioni standard, come passi, calorie bruciate, monitoraggio del sonno e dell’umore, puntando forte su alcune peculiarità del pubblico femminile: monitoraggio dei sintomi mestruali o dell’ovulazione.

Smartwatch e Wearable, ecco a voi il primo anello smart

John Mastrototaro, CEO dell’azienda, afferma che credono che il “Evie abbia il potere di trasformare la vita delle donne, riunendo in un unico dispositivo medico (in via di approvazione dall’FDA) tutti i dati biometrici e gli approfondimenti necessari, riuscendo ad essere altresì comodo ed indossabile”.

E’ indubbio essere un incredibile passo in avanti nella miniaturizzazione dei prodotti elettronici, non ci resta che vederlo all’opera in occasione del CES 2023, secondo quanto diffuso dovrebbe avere un costo inferiore ai 300 dollari, non richiederà il pagamento di alcun abbonamento, e sarà proposto sul mercato a partire dal 2023.