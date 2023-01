Netflix ha deciso di cancellare definitivamente 1899. La serie nata dai creatori di Dark non tornerà per una seconda stagione lasciando quindi un grande vuoto difficile da colmare negli appassionati di questa serie incentrata sul mistero.

Come riportato sul profilo Instagram di Baran bo Odar, co-creatore dello show insieme a Jantje Friese, il duo ha pubblicato un annuncio congiunto che vi riportiamo di seguito:

“Con il cuore pesante dobbiamo informarvi che 1899 non sarà rinnovata. Avremmo voluto finire questo incredibile viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark. Ma alcune volte le cose non vanno come hai pianificato. Questa è la vita. Sappiamo che questo deluderà moltissimi fan. Vogliamo ringraziarvi dal profondo del cuore per aver fatto parte di questa fantastica avventura. Vi amiamo. Non dimenticatelo mai.”

A leggere queste parole emerge chiaramente la delusione verso questa decisione. Possiamo immaginare che due creatori avevano pensato a 1899 come una trilogia, esattamente come successo per Dark.

Tuttavia, la storia si è interrotta alla prima stagione e non sarà possibile proseguire con la scoperta dei segreti che avvolgono la serie. Inoltre, appare piuttosto evidente che la decisione provenga direttamente da Netflix che ha scelto di non rinnovare 1899 per la seconda stagione.

Ricordiamo che la prima stagione di 1899 segue le vicende dei tutti coloro che si trovano a bordo di una nave impegnata nella traversata oceanica dall’Europa a New York. Durante il viaggio però, si imbattono in un’altra nave alla deriva. Questo incontro scatena una serie di eventi misteriosi a cui nessuno dei naviganti saprà trovare una soluzione.