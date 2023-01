Monete rare, la 5 Lire con il delfino che vale 11.541 euro

Col passare del tempo sono cambiate tantissime cose, così come le monete alle quali ognuno si è abituato. Tutti ricorderanno che si è passati ormai più di 20 anni fa dalle lire all’euro, stabilendo quindi una fase storica della Repubblica italiana. Ora come ora però, nonostante non abbiano più valore, ci sono delle monete del passato che potrebbero tornare prepotentemente nella vita di ognuno portando anche una piccola fortuna. Esistono infatti degli esemplari molto rari, i quali potrebbero arrivare a valere migliaia di euro.

Tanti pezzi di conio che negli anni sono aumentati di valore, potrebbero risultare oggi delle vere e proprie rarità, magari perché è messi però mangiare dei personaggi famosi venuti a mancare o semplicemente per aver ricordato degli eventi storici.

Monete rare che oggi potrebbero valere tantissimo, ecco l’esempio della moneta da 5 Lire con su il delfino

Esistono alcune monete molto vecchie che oggi potrebbero tornare ad essere l’argomento del giorno. Infatti molte di queste, essendo diventati rare, potrebbero valere molti soldi, esattamente come la moneta da 5 lire con il delfino.

Messa in circolazione a partire dall’anno 1951, potrebbe essere questa la moneta che potrebbe portare nelle vostre tasche una piccola fortuna. Erano tantissimi i pezzi che al tempo circolavano in Italia, ma un’edizione su tutte potrebbe essere oggi motivo di guadagnare addirittura 11.500 €. Si tratta di una particolare versione di prova, la quale fu distribuita per errore e che all’epoca non rivestiva infatti alcun tipo di valore non essendo utilizzabile. Oggi giorno però potrebbe essere perfetta per portare a casa il corrispondente di oltre 10.000 €.