Sempre più persone cercano di adottare dispositivi ad energia solare, ad esempio quando si è in viaggio o semplicemente per ridurre i consumi energetici. Soprattutto per dispositivi di piccole dimensioni, come i caricatori portatili, è un’ottima soluzione.

I pannelli solari di oggi sono più piccoli, più leggeri e più efficienti che mai. Caricabatterie che una volta erano troppo grandi per essere trasportati ora possono essere ripiegati per essere inseriti in una custodia da viaggio o appesi sul retro dello zaino durante un’escursione. Alcuni caricatori possono essere collegati direttamente al telefono. I caricabatterie ad energia solare si vedono spesso quando si campeggia in luoghi remoti, o quando si partecipa a concerti e festival, ma vengono anche utilizzati per evitare che le batterie di auto, camper e barche si scarichino quando non in uso. Di seguito alcuni dei migliori caricatori ad energia solare del 2022.

Goal Zero nomad 20, il miglior caricatore portatile per peso e dimensioni

Un caricabatterie piatto e altamente portatile progettato per backpackers e campeggiatori che vogliono viaggiare leggeri ma hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice pannello da 5W. Largo mezzo metro quando aperto e pesa meno di un laptop, ha un cavalletto regolabile per puntarlo direttamente verso il sole quando viene appoggiato a terra. Il robusto telaio in plastica ha un punto di attacco su ogni angolo, quindi puoi fissarlo a uno zaino o fissarlo saldamente in posizione ovunque sia necessario. Include un’uscita USB molto pratica su un lato.

Tra le migliori aziende di caricatori per disponibili mobile: BioLite

Questo pannello solare ultrasottile da 5 W è una soluzione all-in-one e, a differenza di altri caricabatterie solari nell’elenco, ha una batteria integrata da 2.200 mAh nella parte posteriore. È abbastanza per caricare il telefono una volta, che è tutto ciò di cui hai bisogno in caso di emergenza.

Ha un semplice cavalletto ad anello che può essere infilato attraverso una cinghia dello zaino, agganciato a un ramo di un albero o utilizzato per sostenere il pannello a terra. Gli occhielli sugli angoli inferiori impediscono inoltre che scivoli fuori dalla luce del sole mentre cammini.

Soluzione ideale in campeggio: Ecoflow 220W

Molto potente, più watt e di conseguenza meno portatile, ma anche molto più utile per caricare le batterie necessarie per alimentare piccoli elettrodomestici in campeggi, lodge, roulotte e per il backup domestico di emergenza in caso di interruzione dell’elettricità.

Il caricatore ha un secondo pannello da 155 W sul retro. Ciò gli consente di raccogliere una piccola quantità di corrente bonus assorbendo un po’ di luce ambientale in condizioni luminose, il che crea una distribuzione più uniforme in caso di condizioni meteorologiche mutevoli e quindi una minore usura del dispositivo che sta caricando.

Caricatori ideali per il campeggio: BigBlue 28W

L’elevata potenza di 28 W di questo caricabatterie solare gli consente di fornire una carica costante anche in condizioni di cielo nuvoloso, rendendolo ideale per ricaricare smartphone e tablet durante il campeggio e le escursioni. Il caricabatterie a quattro pannelli include un amperometro digitale per rilevare la tensione e la resistenza della batteria a cui è collegato, prevenendo il sovraccarico o danni all’elettronica.

Si ripiega a meno delle dimensioni di un foglio di carta, ma può essere facilmente attaccato all’anello superiore di uno zaino quando viene aperto per caricare fino a due dispositivi mentre cammini.

In caso di hiking: Forclaz trek 500 10W

Questo dispositivo reperibile da Decathlon è un caricabatterie solare da 10 W con una singola porta USB, ideale per mantenere le batterie in carica durante gli spostamenti o il campeggio. È molto versatile, fornisce più energia di un piccolo caricabatterie ma meno di un pannello solare più grande e più costoso.

Il design a doppio pannello si ripone ordinatamente in una custodia in tessuto e può essere fissato saldamente a uno zaino con l’aiuto di moschettoni inclusi e otto punti di ancoraggio. Una soluzione di ricarica affidabile che si trova a cavallo del divario tra pannelli bassi e lenti e hardware più seri, il trek 500 è adatto a campeggiatori occasionali e escursionisti a lunga distanza.

Per caricare più dispositivi insieme: BigBlue 3 USB ports 28W

Caricatore solare pieghevole con uscita da 28 W a quattro pannelli che può ricaricare contemporaneamente tre dispositivi a basso assorbimento da 5 V tramite le sue tre porte USB-A. Abbastanza potente da ricaricare lentamente tablet e altri dispositivi mobili ad alto consumo, questo caricatore solare ha un design flessibile che è utile per essere appeso alla schiena mentre cammini, alla tenda mentre ti accampi o al telaio di una finestra per l’alimentazione domestica. Viene fornito con moschettoni per fissarlo allo zaino o al telaio.

Fold-out power bank: Addtop power bank

Da 25.000 mAh con una cella solare a quattro pannelli pieghevole, che produce abbastanza per ottenere ricariche di riserva. Questi caricabatterie super portatili sono limitati, non aspettarti che emettano abbastanza energia per essere in grado di far funzionare un laptop o sopravvivere così a lungo.

Tuttavia, se stai cercando un robusto power bank da esterno con una torcia a LED integrata che può ricaricarsi in background mentre allestisci il campo e combatti gli orsi, questo è un piccolo gadget comodo e utile da avere.

Ultimo della lista di caricatori, Halfords solar maintainer 10W

Un pannello solare all’interno del parabrezza può far scorrere abbastanza carica nella batteria per mantenerla fresca e pronta all’uso. Questo caricabatterie solare da 10 W può essere posizionato all’interno della tua auto, ma è impermeabile e abbastanza resistente da poter essere posizionato all’esterno per una migliore efficienza. Si aggancia direttamente alla batteria utilizzando clip o può fornire la carica necessaria tramite l’accendisigari se l’impianto elettrico dell’auto lo consente. La potenza in uscita è classificata per caricare batterie più grandi, come quelle che si trovano su barche e camion.