iPhone salva la vita ad una donna, l'incredibile storia

Non serve di certo una ulteriore spiegazione per capire che la tecnologia oggi risulta davvero fondamentale indifferentemente dall’ambito in cui essa viene impiegata. Avere uno smartphone non risulta solo un’occasione in più per poter comunicare telefonicamente con le persone o per inviare un messaggio o ancora navigare su Internet, dal momento che può risultare un dispositivo fondamentale per l’incolumità delle persone e per svariate altre problematiche che potrebbero accadere durante la giornata.

Proprio parlando del progresso tecnologico, non può passare fuori da questo discorso uno dei marchi più emblematici degli ultimi vent’anni, ovvero Apple. Il colosso di Cupertino è stato in grado di sviluppare dispositivi soprattutto nell’area smartphone di altissimo livello, provvisti dei migliori sistemi di sicurezza tra cui anche la funzione S.O.S. Emergenza tramite satellite. Questa tecnologia consente infatti di utilizzare i satelliti per connettersi ai servizi di emergenza, in modo da contattarli anche qualora non dovesse esserci disponibilità di rete.

Apple, un iPhone salva una donna in California: ecco com’è andata

I vigili del fuoco di San Bernardino in California sarebbero riusciti a localizzare una donna in situazioni di emergenza. I soccorsi erano stati inviati sul posto dopo una segnalazione riguardante un incidente stradale, trovando però solo il mezzo parcheggiato oltre la carreggiata.

All’interno del veicolo poi è stata scoperta una donna che aveva trascorso l’intera notte è chiusa al suo interno.ma come è stata ritrovata? Semplice: utilizzando il celebre servizio dell’iPhone, del quale tutti oggi possono servirsi, chiamato Dov’è. È stato così possibile ricoverare la donna in seguito alle gravi ferite riportate dopo l’incidente, il quale le aveva procurato la perdita della conoscenza.