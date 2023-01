Google Store, il 2023 sarà l'anno dei migliori sconti sui dispositivi tecnologici

Dopo una stagione delle festività in cui c’è stato solo uno sconto, l’orologio Pixel LTE è ora scontato di $30 al Google Store e altri rivenditori statunitensi. La notizia ancora più interessante è che non sarà l’unico prodotto in sconto nel 2023.

Google Store, i prodotti in promozione a breve

Il Google Store degli Stati Uniti sta attualmente vendendo l’orologio Pixel LTE + Bluetooth / Wi-Fi per $369,99. Tale promo sull’orologio Pixel LTE è attiva anche su Amazon, Best Buy e Target. Quest’ultimo ha scontato il dispositivo Wear OS 3 di $50 a fine novembre per il Black Friday.

Le seguenti compagnie telefoniche supportano l’orologio Pixel negli Stati Uniti: AT&T, Google Fi, T-Mobile, Verizon, Cellcom, C Spire e US Cellular. Nel frattempo, il Google Store ha anche il modello non cellulare a $319,99 fino al 15 gennaio 2023, alle 23:59 PT. Troverete lo stesso accordo su Amazon, Best Buy e Target, che non è altrettanto buono come l’accordo di $299,99 proposto durante le festività.

Nel frattempo, il Nest Wifi Pro è nuovamente in vendita, con il Google Store che toglie $10 in più sulla confezione da uno e due, mentre la confezione da tre è $20 più economica rispetto a dicembre. Questo sconto termina l’8 gennaio 2023. Dunque, $40 di sconto su Nest Wifi Pro 1-pack: $159,99 – Amazon $60 di sconto su Nest Wifi Pro 2-pack: $239,99 – Amazon $80 di sconto su Nest Wifi Pro 3-pack: $319,99 – Amazon.

Per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, ci sono due serie di offerte:

Quelle che terminano il 19 gennaio

$20 di sconto su Nest Cam (cavo): $79,99 – Amazon $40 di sconto su Nest Cam (batteria): $139,99 – Amazon $60 di sconto su Nest Cam (batteria) 2-pack: $269,99 – Amazon $170 di sconto su Nest Cam (batteria) 4-pack: $489,99 $50 di sconto su Nest Cam con faretto: $229,99 – Amazon

Quelle che si concludono l’11 gennaio:

$30 di sconto su Nest Doorbell (batteria): $149,99 – Amazon $30 di sconto su Nest Doorbell (cavo, prima generazione): $149,99

Per ognuno di questi costi ovviamente è necessaria la conversione in euro, compresa di una differenza minima.