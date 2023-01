Ormai anche gennaio 2023 è arrivato e l’operatore di rete fissa Eolo ha deciso di continuare a proporre la propria offerta Più a prezzo scontato, attivabile sia in Fibra FTTH che in tecnologia FWA.

Durante il mese di dicembre 2022 Eolo Più veniva proposta al prezzo di 24,90 euro al mese fin da subito, ovvero con quello che è il suo costo standard ormai da diversi mesi. Ora è proposta a 19.90 euro al mese per i primi 12 mesi.

Eolo Più a soli 19.90 euro al mese per il primo anno

Questo stesso costo mensile, proposto diverse volte anche nei mesi scorsi, è tornato ad essere disponibile per le nuove attivazioni anche per tutto il mese corrente. In questo modo, salvo eventuali proroghe o cambiamenti, l’offerta Eolo Più può essere attivata in promozione dal 1° al 31 Gennaio 2023.

L’offerta Eolo Più di base propone una connessione illimitata in Fibra FTTH o in tecnologia FWA, in entrambi i casi con una velocità massima pari a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload. Il cliente che ne effettua l’attivazione ottiene anche il modem standard EOLOrouter, oltre che chiamate illimitate valide verso numeri fissi e mobili nazionali.

In aggiunta, è possibile anche sottoscrivere alcuni pacchetti aggiuntivi a pagamento, ovvero +Intrattenimento a 5 euro al mese, +Studio e Lavoro a 5 euro al mese e +Sicurezza a 3 euro al mese. Sono disponibili anche altri pacchetti come +Intrattenimento, +Studio e Lavoro e molti altri. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli a riguardo.