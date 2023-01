Elon Musk è l’uomo dei record, personaggio assolutamente eccentrico e stravagante, nel corso degli anni, in seguito ad oculate scelte imprenditoriali, è riuscito a diventare uno degli uomini più ricchi al mondo. Peccato, tuttavia, che detenga anche un record di cui sicuramente non sarà molto fiero.

Secondo un report di Bloomberg, infatti, nell’ultimo periodo Musk ha visto calare drasticamente il proprio patrimonio netto, addirittura di ben 200 miliardi di dollari. Al 4 novembre 2021, lo stesso si aggirava attorno ai 340 miliardi di dollari, cifre monstre incomprensibili ed irraggiungibili per il 99,9% della popolazione italiana; tuttavia, in seguito all’acquisizione di Twitter, ma sopratutto al forte calo delle azioni di Tesla, il patrimonio attuale è di “soli” 137 miliardi di dollari, tanto da fargli perdere lo scettro di uomo più ricco del mondo, in favore di Bernard Arnault.

Elon Musk, il primo uomo ad aver perso 200 miliardi di dollari

Nonostante l’importante calo, lo stesso Musk giustamente non si perde d’animo, ed è convinto che presto Tesla diverrà l’azienda dal più alto valore nel mondo. Nel frattempo deve anche fare i conti con il popolo di Twitter, il suo essere così egocentrico l’ha recentemente portato a lanciare un sondaggio sul restare come CEO del social network, peccato che la risposta degli utenti sia stata negativa, ed ora gli toccherebbe cercare una nuova persona da mettere “a capo” dell’azienda. Ci riuscirà?

Da elon musk non possiamo che aspettarci questo e molto altro ancora, sicuramente ne sentiremo parlare molto presto.