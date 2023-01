Avatar 2, record al botteghino ma non è un capolavoro per questi motivi

Nonostante abbia macinato record su record direttamente dopo l’apertura dei botteghini, il nuovo film Avatar 2 potrebbe non essere quello che tutti credevano. I risultati sono arrivati subito in alto, quasi a quelli del suo predecessore, nonostante il pubblico e la critica siano stati in agguato fin dal primo momento. Stando a quanto riportato, tutti o quasi sono rimasti soddisfatti del capolavoro, il quale è davvero uno spettacolo. Secondo però alcuni pareri, ci sarebbero delle criticità evidenti da notare, le quali sono state ignorate da moltissimi utenti.

Si parla infatti di una trama inconsistente a tratti, di personaggi abbastanza vittime di stereotipi e soprattutto di un linguaggio narrativo che pur mostrando di volersi avvicinare ai giovani spesso può risultare fuori luogo.

Quello su cui poi Avatar 2 punta molto e certamente l’impatto e il comparto tecnico e visivo, non di certo su di una pellicola che fatica a restare in piedi. Ovviamente ci sono anche diversi lati positivi che fanno di questo film uno di quelli più visti nella storia.

Avatar 2, ecco anche i lati positivi di un film che macina record su record

Bisogna anche analizzare tutto quello che di buono è stato fatto nel caso di questa pellicola diretta dal grande James Cameron. Avatar 2 è stato realizzato straordinariamente per quanto riguarda la realizzazione tecnica, sia per quanto riguarda la regia che per quanto concerne gli effetti speciali.

Il 3D è stato infatti esaltato al massimo dal regista con una resa finale in grado di rappresentare la quantità e la qualità dei migliori documentari. La sensazione è proprio quella di essere su un pianeta vivo in tutti i sensi.