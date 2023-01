Probabilmente non è la prima volta che si sente parlare di una situazione del genere, ma a quanto pare sono arrivate le conferme. Android risulta ancora una volta una delle piattaforme meno sicure in assoluto, ma allo stesso tempo anche la più facile da attaccare. A confermarlo sono stati alcuni nuovi report realizzati da Atlas VPN, che secondo i dati avrebbe raccolto dei risultati davvero poco entusiasmanti per il celebre robottino verde.

I dati parlerebbero molto chiaro con un grandissimo numero di titoli appartenenti al Play Store di Google risultati come facilmente vulnerabili.Secondo quanto riportato infatti il 63% di tutte le applicazioni del mondo Android presenta delle vulnerabilità riguardanti la sicurezza, almeno secondo quanto riportato nel primo trimestre dello scorso anno. Sono circa 39 le vulnerabilità per ogni applicazione. Quelle più soggette a tale tipo di problematica sarebbero soprattutto le applicazioni di gioco e quelle finanziarie.

Android è vulnerabile, ecco alcuni dati

Le applicazioni per il gaming risultano avere il maggior numero di vulnerabilità tra tutte quelle appartenenti alle categorie di applicazioni del mondo Android. Questo risultato è davvero molto preoccupante, soprattutto perché è stato riscontrato che il 96% delle migliori applicazioni di giochi gratuiti contiene dei componenti attaccabili in maniera molto semplice. Anche le applicazioni bancarie hanno delle vulnerabilità, soprattutto per quanto riguarda dati personali più sensibili. L’88% di esse infatti è risultato estremamente facile da attaccare.

Bisognerà quindi questa volta stare molto attenti, anche se credete di star utilizzando la migliore applicazione in questione per la categoria che avete scelto.