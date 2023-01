Amazon e pacchi rubati, il rischio è folle per chi viene beccato

Sta per arrivare un pacco Amazon ma di pervade la solita idea che qualcuno magari, qualora dovesse essere lasciato fuori al cancello di casa vostra, qualcuno potrebbe pensare di portarlo via.

In realtà situazioni del genere succedono ogni giorno, ma forse le persone non sanno che si rischia veramente tanto viste le nuove leggi e sentenze che sono state pronunciate. Stando a quanto riportato infatti chiunque dovesse rubare un pacco Amazon e senza ombra di dubbio perseguibile per furto. A parlarne è proprio il codice penale con il suo articolo 624, il quale prevede per il semplice furto un periodo di reclusione da sei mesi ad addirittura tre anni. Inoltre c’è anche una sanzione pecuniaria da 154 a 516 €.

Amazon, i pacchi rubati possono inguaiare i ladri: la sentenza parla chiaro

C’è distinzione con il furto nei luoghi di privata dimora, il quale viene punito con un periodo di reclusione da un anno a sei anni e con la multa da 927 a 1500 €.

A confermare tutto ci pensa ora una sentenza da parte della corte di Cassazione, la 48916/2022, che ha trattato proprio una situazione di furto riguardante un pacco depositato nella portineria condominiale. Secondo il caso specifico, il tribunale non aveva dato convalida per l’arresto in flagranza del colpevole, avendo qualificato la sua condotta seguendo l’articolo 624 del codice penale. Praticamente i giudici hanno considerato che la portineria non risultasse luogo di privata dimora, proprio per questo il colpevole avrebbe rischiato una pena sicuramente inferiore. La sentenza però è stata impugnata con il ricorso che è stato poi accolto stabilendo che la portineria condominiale risulti un luogo pari alla privata dimora.