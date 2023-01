Amazon è folle, in regalo gratis per 3 mesi Music Unlimited

È arrivata un’altra grande offerta da parte di Amazon in questi giorni e no, non riguarda alcun tipo di prodotto che potrebbe essere di una delle sue categorie come ad esempio elettronica, tecnologia in generale e molto altro ancora.

Siete appassionati di musica e non sapete come fare ad ascoltare ogni giorno i vostri brani preferiti senza pagare? Ecco che arriva in vostro aiuto Amazon con il suo servizio pluripremiato che prende il nome di Amazon Music Unlimited. Il servizio sarà gratuito per ben tre mesi per chi lo sottoscriverà fino al prossimo 11 di questo mese di gennaio. Ricordiamo che tutti avranno il diritto di poter disdire l’abbonamento prima di arrivare al momento del pagamento. Non ci saranno quindi obblighi nessun genere.

Amazon Music è gratis per tre mesi per tutti gli utenti nuovi

Questi i termini e le condizioni dell’offerta come li trovate sulla pagina ufficiale:

“Offerta promozionale valida dal 10 novembre 2022 al 11 gennaio 2023 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”). Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Amazon Music Unlimited e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni. Offerta valida per i clienti che durante il Periodo dell’Offerta promozionale si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited – Abbonamento Individuale. L’Offerta promozionale non è valida per i clienti che stanno usufruendo o hanno già usufruito di un periodo di uso gratuito di Amazon Music Unlimited e che sono già iscritti o sono stati iscritti ad Amazon Music Unlimited. Terminato il Periodo dell’Offerta promozionale, l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited proseguirà automaticamente al costo di 9,99 € al mese, fino alla relativa cancellazione. I clienti che beneficiano di questa Offerta promozionale non potranno usufruire del periodo d’uso gratuito di 30 giorni di Amazon Music Unlimited.”