A partire da ieri 1° gennaio 2023 l’operatore Vodafone Italia sta proponendo l’offerta denominata Bronze Plus a meno di 5 euro al mese con minuti, SMS e Giga.

L’offerta in questione è proposta direttamente dall’operatore ad un numero ridotto di suoi già clienti privati ricaricabili selezionati. Andiamo a scoprire insieme cosa comprende.

Vodafone propone ad alcuni clienti la Bronze Plus

L’offerta Vodafone Bronze Plus CB prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. Il prezzo è di soli 4.90 euro al mese ed inclusi avrete anche i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414 per conoscere il proprio credito residuo, l’azzeramento dell’eventuale costo del piano della SIM e molti altri.

In alcuni casi è previsto un costo di attivazione di 1 euro, oltre il costo mensile anticipato dell’offerta proposta. In questo caso non è previsto alcun costo di attivazione. La data di scadenza per l’attivazione dell’offerta è personalizzata, quindi non è escluso che altri già clienti selezionati ricevano date diverse.

Solitamente questo tipo di offerta viene proposta a clienti con SIM poco utilizzate o che comunque ancora non possiedono alcuna offerta attiva, ma solamente il piano tariffario base della SIM. Si invitano tutti i clienti Vodafone con SIM silenti a verificare se sono stati selezionati per attivare Vodafone Bronze Plus.