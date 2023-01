L’operatore di rete fissa Virgin Fibra continuerà a proporre la propria offerta Pura, a prezzo scontato rispetto al listino, fino al prossimo 8 gennaio 2023, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Queste promozioni sono disponibili dal 12 Dicembre 2022, in precedenza con scadenza fissata per l’ultimo giorno dell’anno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Virgin Fibra Pura a prezzo scontato fino all’8 gennaio 2023

Le offerte sono rispettivamente denominate Virgin Fibra e Virgin Fibra Pura, dedicate principalmente alle giornata di Natale e Capodanno, successivamente prorogate appunto fino all’8 gennaio 2023. L’offerta Virgin Fibra Pura viene proposta a 24,99 euro al mese per 6 mensilità, poi con aumento a 26,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Virgin Fibra Pura include una connessione internet illimitata in tecnologia FTTH su rete Open Fiber, con velocità massima pari a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In comodato d’uso gratuito, al cliente viene fornito il cosiddetto Modem Virgin Fibra, compatibile con la tecnologia wireless Wi-Fi 6. Si specifica inoltre che con questa offerta di rete fissa non è previsto il servizio voce, ma esclusivamente quello di connessione internet su rete Fibra FTTH.

In alternativa a Virgin Fibra Pura, si ricorda che per i nuovi clienti è disponibile anche Virgin Fibra & Fitness, l’offerta composta sia da una connessione illimitata con modem Wi-Fi che da un abbonamento alla piattaforma Virgin Active Revolution. In questo caso, il costo standard dell’offerta è pari a 39,49 euro al mese, ma con i primi 3 mesi in promozione a 29,49 euro al mese fino al 31 Dicembre 2022. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.