Anche se l’algoritmo di Netflix riesce a promuovere bene i nuovi film, ci sono diversi titoli che stanno per arrivare sulla piattaforma di cui bisognerebbe parlare.

Le seconde stagioni di Vikings: Valhalla, Ginny & Georgia e The Way of the Househusband arrivano tutte sulla piattaforma in vari momenti durante questo mese. Dal catalogo precedente, potrai ancora vedere Minions: The Rise of Gru e Brokeback Mountain, tra gli altri.

Disponibile dal 1 gennaio

Kaleidoscope (serie Netflix)

Da Netflix: un abile ladro e il suo equipaggio tentano un’epica ed elaborata rapina del valore di 7 miliardi di dollari, ma il tradimento e l’avidità minano i loro piani.

Lady Voyeur (serie Netflix)

Da Netflix: L’hacker Miranda ama spiare la sua vicina, Cléo. Ma dopo che le loro strade si incrociano e viene commesso un omicidio, il destino di Miranda cambia per sempre.

The Way of the Househusband: Stagione 2 (Netflix Anime)

“Immortal Tatsu”, il leggendario yakuza si mostra in The Way of the Househusband. Da Netflix: l’ex yakuza preferito da tutti è tornato! Sta ritagliando coupon, pianificando pasti per risparmiare e continuare il suo lavoro di casalingo.

Ecco gli altri titoli che saranno disponibili: