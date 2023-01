Metroid Prime, arrivano le anticipazioni da un insider di Nintendo

Possiamo aspettarci presto notizie su Metroid Prime. Metroid è una delle più amate franchigie di Nintendo, ma la sua acclamata sottofranchigia, Metroid Prime, è stata inattiva per molto tempo. Questo non era davvero il caso poiché Nintendo aveva annunciato Metroid Prime 4 anni fa, ma quel gioco è stato in un incubo di sviluppo da allora. Al di fuori di una rivelazione del logo nel 2017, c’è stato il silenzio radio per la maggior parte. Ci sono stati anche voci di una raccolta rimasterizzata per la trilogia originale su Nintendo Switch, ma non si è ancora materializzata.

Metroid Prime: cosa bolle in pentola?

Detto questo, la speranza potrebbe essere all’orizzonte. Un mod del subreddit Gaming Leak sand Rumors di nome Spheromancer ha fatto un post segnalando che un numero di importanti giochi Nintendo sono stati anticipati o correttamente trapelati da un altro utente chiamato Fun_Way_6592, sottolineando che hanno una fonte legittima.

Il mod ha anche notato che Fun_Way ha anticipato il titolo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prima della sua rivelazione e ora, Fun_Way ha domandato “siete tutti pronti e pronti?” Con questo, sembra un ovvio indizio per qualcosa di legato a Metroid Prime. Non è chiaro quando arriveranno queste notizie, ma sembra che accadranno presto. Al momento non abbiamo idea di quando sarà, ma forse c’è un nuovo Nintendo Direct all’inizio del 2023 che informerà i fan su cosa aspettarsi nel nuovo anno.