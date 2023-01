Il volantino di inizio anno di casa Mediaworld vuole indubbiamente fare la differenza per gli utenti che sono alla ricerca del miglior risparmio, senza costi aggiuntivi dettati dalla localizzazione territoriale, o comunque vincoli di questo tipo. I prezzi sono economici, ed a piena disposizione globale.

Le uniche cose da sapere riguardanti la corrente campagna promozionale, vanno prima di tutto a toccare la disponibilità anche sul sito ufficiale, il quale però potrebbe richiedere il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, ed allo stesso tempo le più classiche condizioni di vendita per i prodotti commercializzati: no brand (solo per gli smartphone) e garanzia di 2 anni.

Qui potete trovare le offerte Amazon ed i codici sconto, è un canale Telegram interamente dedicato a cui sono iscritte oltre 55000 di persone, che ogni giorno ricevono i migliori prezzi bassi disponibili su Amazon.

MediaWorld, quali sono i prezzi bassi di gennaio

Risparmiare con Mediaworld potrebbe essere davvero molto semplice, anche se comunque l’azienda non disdegni i prodotti maggiormente rappresentativi del settore della telefonia mobile, quali sono rispettivamente Galaxy S22 Ultra 5G e iPhone 13. Entrambi sono acquistabili a prezzi inferiori ai 1000 euro, toccando rispettivamente 999 e 984 euro, cifre elevate ma comunque più accessibili per la maggior parte dei consumatori in Italia.

In alternativa consigliamo comunque di approfittare di ottimi sconti legati alle fasce più basse del medesimo mercato, tra cui possiamo annoverare Galaxy A13, Motorola E32S, Realme 10, galaxy A13 o anche Redmi A1 e Galaxy A10, a completare una selezione comunque abbastanza interessante ed accattivante per tutti in Italia.