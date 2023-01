Fate/Samurai Remnant, è in arrivo un nuovo gioco di Koei Tecmo

C’è un nuovo action-RPG basato sulla serie di giochi Fate in arrivo. Koei Tecmo ha annunciato di lavorare a Fate/Samurai Remnant. Il titolo verrà rilasciato in tutto il mondo nel 2023. Le persone potranno giocarci su PS4, PS5, Switch e PC. È disponibile un trailer iniziale ed anche un sito web ufficiale.

Koei Tecmo: ciò che sappiamo sul nuovo videogame

I dettagli su ciò che ci si può aspettare sono vaghi. Type-Moon e Aniplex sono coinvolti nello sviluppo del gioco. Il ruolo di Type-Moon è chiarito come supervisivo. L’annuncio ha specificato che questo racconterà la storia di una Holy Grail War diversa da quella a cui siamo abituati. Alla fine delle immagini, sembra che appaia una versione di un Servant che potrebbe essere Saber Miyamoto Musashi. (Questo personaggio è comparso in altri giochi, come Fate/Grand Order).

Ecco il trailer di Fate/Samurai Remnant che anticipa il nuovo gioco Fate. Non mostra alcuna ripresa di gameplay, ma mostra il personaggio principale che incontra il suo Servant e l’alterco con Saber Miyamoto Musashi.

Il sito web ufficiale ha anche menzionato le diverse società coinvolte. Un logo per Omega Force, noto per la serie Musou, appare in fondo. Type-Moon è in veste di supervisore. Aniplex sta aiutando Koei Tecmo a produrlo. Il nome di Kou Shibusawa appare anche in fondo al sito. In precedenza, ha lavorato a Nioh e Nioh 2 come produttore e a parecchi giochi Nobunaga’s Ambition.

Fate/Samurai Remnant di Koei Tecmo, Type-Moon e Aniplex arriverà su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC nel 2023.