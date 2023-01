La tecnologia entra prepotentemente nel volantino di casa Eurospin, con il lancio di una campagna promozionale che non vuole assolutamente avere rivali in Italia, proprio data la presenza di un numero sempre maggiore di sconti da non credere.

I prodotti sono interamente distribuiti nei negozi, ed in parte online, del brand, ciò sta a significare che ogni consumatore si ritrova a poter scegliere a piacimento quali sono i punti vendita su cui fare affidamento, senza dover limitare la scelta a specifiche aree del territorio.

Eurospin, gli sconti di inizio anno sono i migliori

Grazie a Eurospin gli utenti possono davvero dormire sonni tranquilli, i prezzi del volantino risultano essere fortemente ridotti rispetto al passato, anche se comunque il focus dell’azienda non pare essere rivolto verso il mondo della telefonia mobile, più che altro la pulizia della casa.

All’interno della campagna si trovano gli sconti mirati su due elettrodomestici, quali sono asciugatrice e lavatrice, rispettivamente in vendita a 399 e 299 euro. Volendo invece ridurre la spesa finale, puntando fortissimo su piccoli elettrodomestici, o meglio accessori che migliorano la vita quotidiana, allora sarà possibile acquistare una aspirapolvere senza filo a 79 euro, affiancata dal robot aspirapolvere, disponibile alla medesima cifra, per finire con ferro da stiro, in più varianti, in vendita a 29 o 59 euro (quest’ultimo di marca Termozeta).

Gli sconti elencati nell’articolo sono in parte disponibili sul sito ufficiale di Eurospin, l’acquisto potrà essere completato online, con la consegna diretta in negozio, presso il quale sarà necessario ritirare il prodotto.