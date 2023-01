Nel 2015 ha fatto la sua comparsa la prima Apple Pencil e a distanza di soli 3 anni un nuovo stilo ha rimpiazzato la prima versione introducendo svariate novità. Presto una terza versione potrebbe essere realizzata e lanciata dal colosso di Cupertino.

Apple Pencil 3 è apparsa in un brevetto che descrive le nuove funzionalità pensate dall’azienda. Il dispositivo potrebbe rinnovare il modo di utilizzare gli iPad compatibili e offrire delle grandi opportunità.

Apple Pencil 3: un brevetto descrive tutte le funzionalità previste!

Negli ultimi tempi svariati brevetti registrati da Apple hanno permesso di avanzare ipotesi su quelle che potrebbero essere le novità pensate per una terza Apple Pencil. Le idee dell’azienda si sono rivelate tutte molto interessanti ma nessuna è stata ancora applicata.

In alcuni documenti lo stilo appariva dotato di una fotocamera, in altri facevano la loro comparsa tasti fisici dedicati all’accensione e allo spegnimento, ma non solo. Apple ha brevettato anche uno stilo con sensore biometrico, uno con altoparlante integrato e uno dotato di microfono.

Il documento più recente è sicuramente quello più realistico poiché propone un Apple Pencil 3 con sensore ottico. La presenza del sensore consentirebbe allo stilo di rilevare il colore e il materiale di una determinata superficie e di inviare i dati ricavati a un altro dispositivo.

Non sappiamo se il brevetto in questione è destinato a diventare realtà ma è certo che l’arrivo di una Apple Pencil 3 accanto ad un iPad Pro con display OLED, il cui lancio è previsto per il 2024, potrebbe attirare l’attenzione di un gran numero di utenti.