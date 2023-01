Il nuovo anno è arrivato e con esso potrebbero presto fare la loro comparsa nuove tariffe WindTre. Al momento continua ad essere disponibile una delle offerte più apprezzate dagli utenti: la WindTre Di Più FULL 5G con Easy Pay.

I nuovi clienti possono attivarla per ricevere uno smartphone gratis e ben 200 GB di traffico dati per la navigazione.

Passa a WindTre e attiva l’offerta con 200 GB e smartphone gratis!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti, che possono richiederla prenotando online la nuova SIM e ritirandola presso uno dei numerosi punti vendita abilitati.

A rendere l’offerta molto interessante non sono soltanto le quantità di minuti, SMS e Giga previste. Il gestore, infatti, abbina alla sua tariffa l’acquisto di uno smartphone a rate e permette addirittura di ricevere uno smartphone 5G gratis.

I nuovi clienti, dunque, possono optare per l’acquisto di uno Xiaomi Redmi 10 5G così da riceverlo gratuitamente, senza saldare spese iniziali né costi aggiuntivi alla spesa di rinnovo della tariffa.

Ogni mese sarà prevista soltanto una spesa di 14,99 euro e sarà possibile sfruttare minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La spesa di rinnovo è addebitata dal gestore ad ogni scadenza su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay. I clienti dovranno soltanto specificare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare.

Lo Xiaomi Redmi 10 5G non è l’unico smartphone disponibile all’acquisto. WindTre propone numerose soluzioni consultabili online o nei negozi. Ogni smartphone, però, necessiterà di una spesa differente da affrontare al momento dell’acquisto e delle rate mensili da accorpare a quelle previste per il rinnovo della promozione.