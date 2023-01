Vodafone regala nel 2023 200GB in 5G con le nuove offerte Silver

Da ormai diverso tempo non ci sono più dubbi sul fatto che i vari gestori stiano facendo di tutto pur di battere la concorrenza snaturando anche la loro vecchia essenza. Stando a quanto riportato anche i provider più blasonati, i quali facevano pagare la loro qualità molto di più rispetto ad esempio ai gestori virtuali, oggi hanno dei prezzi molto più abbordabili e a dimostrarlo in prima persona è proprio il celebre gestore Vodafone.

L’azienda, con lo scopo di riportare dalla sua parte il maggior numero di utenti che sono scappati via durante gli scorsi mesi, ha proposto in queste settimane delle nuove offerte. Svettare tra tutte ci pensano le due Silver, due promozioni mobili che sembrano molto simili tra loro non solo per il nove, ma che invece variano profondamente in merito al prezzo e i contenuti.

Vodafone sta distruggendo la concorrenza con delle offerte clamorose che superano ormai i 100 giga ogni mese, ecco quali sono

La prima delle due offerte riesce infatti a mettere a disposizione minuti senza limiti per telefonare qualsiasi utente fisso o mobile, messaggi senza limiti verso tutti e infine un quantitativo di 150 giga per navigare sul web sfruttando la rete 5G.

A seguire ecco poi la sorella maggiore, l’offerta migliore delle due che offre minuti ed SMS senza limiti come la precedente Promo, ma varia permettendo di avere ogni mese 200 giga per navigare sul web usando il 5G. I prezzi delle due offerte sono rispettivamente di 7,99 euro al mese e 9,99 euro al mese per chi le sceglie.