Fino al prossimo 5 gennaio 2023, tutti i clienti dell’operatore Vodafone Italia iscritti al programma di fidelizzazione denominato Happy, potranno ricevere 3 mesi di abbonamento Amazon Prime gratuitamente.

Inoltre l’operatore rosso propone anche un buono sconto da utilizzare su Winelivery di 10 euro su una spesa minima di 40 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Happy: ultima iniziativa del 2022 e prima del 2023

Lo sconto di Winelivery è valido per un solo carrello su una pagina dedicata del sito Winelivery o sull’app Winelivery e non è cumulabile con altri sconti o promo. Lo sconto non è applicabile sulle “Esperienze”. La promozione è riservata solo ai maggiorenni. Come anticipato precedentemente, i clienti possono anche riscattare un nuovo link che permette di ottenere 3 mesi di Amazon Prime gratis.

Si ricorda che Amazon Prime è offerto da Vodafone per i primi 3 mesi. La promozione è riservata ai nuovi clienti ed ai già clienti Amazon Prime con abbonamento mensile o annuale, questi ultimi solo se non hanno attive contestualmente altre offerte promozionali di Amazon Prime. Una volta terminato il periodo promozionale di 3 mesi, il servizio si disattiverà automaticamente con due eccezioni.

La prima è il caso del cliente che ha già attivo Amazon Prime a pagamento, che fruirà gratuitamente del servizio per 3 mesi e alla scadenza continuerà a pagare alle precedenti condizioni. Mentre la seconda eccezione riguarda i clienti che hanno già usufruito di Amazon Prime in passato. Questi potranno disattivare il servizio prima della scadenza dei 3 mesi per evitare l’addebito del costo mensile.