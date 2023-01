Unieuro fa sognare gli utenti con una campagna promozionale che vuole tracciare un solco tra sé stessa e tutti i rivenditori di elettronica del nostro paese, i prezzi sono decisamente convenienti per tutti, oltre che essere perfettamente alla portata di ognuno di noi.

Spendere poco con Unieuro risulta sin da subito molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, a cui aggiungere ad ogni modo anche il sito ufficiale, tramite il quale il cliente potrà avere in cambio la merce gratis su ogni singolo acquisto direttamente al proprio domicilio.

Unieuro, offerte e prezzi mai visti prima d’ora

Il risparmio grazie ad Unieuro raggiunge livelli assolutamente molto elevati, la corrente campagna promozionale cerca di invogliare gli utenti all’acquisto di un prodotto fuori stagione, in seguito all’abbuffata di offerte natalizie applicate su smartphone e non solo.

Tutti coloro che sceglieranno di mettere le mani su un condizionatore, infatti, potranno ricevere in cambio uno sconto effettivo del 50% sul prezzo originario di listino. In aggiunta, per invogliare la maggior parte degli utenti all’acquisto, è prevista anche la consegna gratuita di un regalo veramente assurdo, infatti è disponibile gratis la asciugatrice Hoover, del valore commerciale che si aggira attorno ai 400 euro circa.

La campagna promozionale, come anticipato del resto, risulta essere disponibile sia in negozio che online, dove troverete tutte le informazioni del caso per spendere sempre meno e risparmiare al massimo.