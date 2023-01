Il team di sviluppo di Telegram chiude il 2022 aggiornando la sua popolare applicazione di messaggistica e come di consueto lo fa rendendo disponibili nuove versioni software ricche di novità.

L’aggiornamento è stato lanciato proprio ieri, ultimo giorno dell’anno 2022. Andiamo insieme a scoprire tutte le novità lanciate.

Telegram ha lanciato l’ultimo aggiornamento dell’anno

L’applicazione supporta ora a formattazione spoiler per nascondere il testo nei messaggi. Ora è possibile coprire anche foto e video con un effetto che le offusca. I destinatari potranno visualizzare il contenuto con un semplice tocco. Il nuovo aggiornamento permette anche di aggiungere impostazioni di autorimozione separate per i contenuti multimediali memorizzati nella cache da Chat private, Gruppi e Canali, con eccezione per chat specifiche.

I nuovi grafici a torta aiutano inoltre a visualizzare cosa occupa spazio, mentre le schede dedicate per Media, File e Musica consentono di eliminare gli elementi più grandi con pochi tocchi. Su iOS è stato inoltre ridotto il tempo necessario per calcolare la dimensione della cache. Sono inoltre stati introdotti dei nuovi strumenti di disegno e testo.

È stato aggiunto un nuovo strumento sfocatura per eliminare dati sensibili e cinque opzioni per scegliere i colori, compreso lo strumento contagocce. È inoltre possibile modificare dimensioni, carattere e sfondo al testo aggiunto a foto e video. Infine, tutti gli utenti, possono aggiungere emoji personalizzate al testo delle immagini. Queste sono solo alcune delle novità lanciate con il nuovo aggiornamento, per scoprirle tutte andate a leggere la descrizione nel vostro Store.