Samsung sta preparando l’arrivo di un muovo smartphone della serie Galaxy F. In particolare si tratta del prossimo Samsung Galaxy F04 e il primo mercato dove arriverà sarà quello indiano. Il debutto ufficiale dovrebbe arrivare fra non molto tempo, dato che sullo store Flipkart sono stati pubblicati nuovi teaser ufficiali.

Samsung Galaxy F04 sta per arrivare, ecco i nuovi teaser ufficiali

Nel corso delle ultime ore sul sito web Flipkart sono stati pubblicati nuovi teaser ufficiali del prossimo smartphone medio di gamma di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy F04. Osservando i teaser, abbiamo quindi una conferma ufficiale riguardo al design. Sul posteriore, in particolare, saranno collocate due fotocamere (di cui un sensore principale da 50 MP) più un piccolo flash LED.

I bordi della backcover saranno leggermente curvi e saranno disponibili almeno due inedite colorazioni, di cui una sul violetto e una sul verdino. Dal punto di vista tecnico, sappiamo che ci sarà un display con tecnologia IPS LCD e con una diagonale da 6.5 pollici. La fotocamera anteriore sarà invece da 5 MP e sarà collocata in un notch a goccia centrale.

Il teaser pubblicato su Flipkart ha infine rivelato il prezzo di vendita di partenza. Stando a quanto riportato, il nuovo Samsung Galaxy F04 sarà distribuito a 8000 INR, ovvero ad un prezzo di circa 90 euro al cambio attuale. Ricordiamo comunque che questo smartphone dovrebbe essere una versione re-branded di Samsung Galaxy A04. Per questo motivo, alcune caratteristiche saranno in comune tra i due dispositivi, come ad esempio l’ampia batteria che avrà una capienza di 5000 mAh.