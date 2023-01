A partire da oggi, domenica 1° gennaio 2023, il canone annuale di PostePay Evolution (per le nuove richieste) aumenterà rispetto a quello richiesto fino ad ora dalla società Poste Italiane.

Questo nuovo aumento coinvolgerà anche le offerte convergenti PostePay Connect, composte sia da una PostePay Evolution che da una SIM PosteMobile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PostePay Evolution: il canone annuale per le nuove richieste aumenta

Vi ricordiamo che con PostePay Evolution è possibile fare acquisti attraverso il circuito Mastercard online e in oltre 44 milioni di negozi in tutto il mondo. Il cliente PostePay Evolution può anche prelevare il denaro gratuitamente presso tutti gli sportelli automatici ATM Postamat. A partire dallo scorso 1° Gennaio 2019 coloro che hanno sottoscritto questa carta prepagata hanno dovuto sostenere un canone annuo pari a 12 euro.

Da oggi invece, il canone annuale che i nuovi clienti dovranno sostenere è pari a 15 euro. In ogni caso, il costo di emissione della carta rimarrà comunque pari a 5 euro, sempre da sommare a 15 euro di ricarica minima. Non è previsto nessun cambiamento neanche per tutte le altre condizioni commerciali. Il nuovo aumento coinvolgerà anche le offerte convergenti PostePay Connect, le quali, per le nuove richieste dal 1° Gennaio 2023, prevedono infatti un costo complessivo maggiore.

Con queste offerte, denominate rispettivamente PostePay Connect 12 mesi, PostePay Connect Back 200 e PostePay Connect Back 200 annuale, i clienti possono unire infatti la PostePay Evolution a una SIM PosteMobile con minuti, SMS e Giga. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per socprire tutti i dettagli in merito.