One Plus 11, è ufficialmente arrivata la scheda tecnica del nuovo modello

OnePlus, il noto produttore di smartphone cinese, sta per lanciare due nuovi prodotti molto attesi dai consumatori: il top di gamma OnePlus 11 e gli auricolari TWS Buds Pro 2. Le informazioni su questi nuovi dispositivi sono state condivise dall’informatore Evan Blass su Twitter, dove sono state pubblicate foto della confezione originale delle cuffie e delle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone.

One Plus 11: tutti i dettagli sui nuovi arrivi

Gli auricolari TWS Buds Pro 2 saranno presentati in Cina il 4 gennaio e saranno disponibili in tre colori: Arbor Green, nero e bianco. Tutte e tre le opzioni di tonalità presentano una rifinitura lucida. All’interno della confezione di vendita ci saranno due gommini di ricambio, un cavo da USB Type-A a Type-C e i soliti documenti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, gli auricolari realizzati in collaborazione con Dynaudio supporteranno la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 45 dB e il codec LHDC 4.0, oltre a funzionalità come l’audio spaziale.

Il nuovo OnePlus 11, invece, sarà dotato di un display curvo AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione QHD+ di 1440 x 3216. A muovere il dispositivo ci sarà uno Snapdragon 8 Gen 2 con diverse configurazioni: 12GB di RAM con 256GB di memoria interna, 16GB di RAM con 256GB di memoria e 16GB di RAM con 512GB di memoria. Lo smartphone utilizzerà il tipo di RAM LPDDR5X con archiviazione UFS 4.0.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il sensore principale sarà un IMX890 da 50 MP di Sony, affiancato da una lente ultra-wide da 48 MP e da un teleobiettivo da 32 MP con zoom ottico 2x. Il sensore frontale sarà da 16 MP. La batteria avrà una capacità di 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Lo smartphone avrà un grado di protezione IP54 e peserà 205 grammi. Sarà animato dalla ColorOS 13.0 basata su Android 13 e sarà disponibile in due colori: verde e nero. La confezione di vendita conterrà una cover, una spilla per la SIM, un manuale, un caricabatteria e un cavo di ricarica USB-C.