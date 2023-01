Lidl mette le ali agli sconti di quest’ultimi giorni, con il lancio di nuovi prezzi bassi molto convenienti che puntano irrimediabilmente a far sognare i consumatori di poter raggiungere un elevatissimo livello di risparmio, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

Coloro che sceglieranno di fruire dell’ottima campagna promozionale, devono ad ogni modo sapere che gli acquisti sono effettuabili ovunque sul territorio, senza distinzioni territoriali di alcun tipo, ciò sta a significare che i prezzi bassi sono disponibili in ogni punto vendita in Italia.

Lidl, offerte da pazzi con questo volantino

Il nuovo anno non potrà iniziare meglio, grazie alle ultime offerte Lidl che offrono ai consumatori la possibilità di approfittare di importantissimi sconti, applicati direttamente su prodotti pensati principalmente per la cucina. Il dispositivo che dovrete acquistare ad occhi chiusi è la friggitrice ad aria, di marca Ilag, must-have di questi anni, se considerate che il prezzo finale è di soli 79 euro.

Sempre restando nel medesimo ambito si trovano comunque molte altre occasioni per spendere poco, come la piastra ad induzione a 44 euro, ma anche il bollitore elettrico a soli 19 euro, il tritatutto elettrico a soli 9 euro, per finire con un buonissimo frullatore ad immersione 2in1, in vendita alla modica cifra di soli 24,99 euro.

Il volantino di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso del nostro articolo, ricordiamo che sarà attivo dal 2 gennaio 2023 in ogni singolo negozio in Italia, non sul sito ufficiale dell’azienda.