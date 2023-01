Expert riparte nel 2023 da dove si era fermata lo scorso anno, arrivano infatti tantissimi prodotti in promozione con prezzi veramente molto più bassi del normale, e la promessa di un risparmio difficilmente trovabile altrove, o comunque negli altri negozi.

I prezzi sono decisamente economici per tutti i consumatori, gli utenti possono completare l’acquisto dove meglio desiderano, sia recandosi personalmente nel punto vendita più vicino alla propria residenza, che sul sito ufficiale, in questo modo però potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per ricevere il prodotto presso il domicilio.

Expert, scoprite le nuove offerte in esclusiva

I migliori sconti di Expert, che ricordiamo sono disponibili fino all’11 gennaio 2023, promettono un risparmio importantissimo per tutti gli utenti in Italia. All’interno dell’attuale campagna promozionale non troviamo veri e propri top di gamma, ma una importante selezione di offerte legate a smartphone che hanno un prezzo non superiore ai 500 euro.

Il modello maggiormente attrattivo della medesima campagna è sicuramente l’Oppo Find X3 Neo, un terminale che ha fatto la storia della scorsa generazione, e che oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 499 euro. Coloro che invece vorranno accedere ad altri prodotti più economici, potranno affondare le mani in Oppo reno8 lite, Realme c30, Galaxy A04s, Realme 10, TCL 30e, spendendo soli 119 euro per quest’ultimo, ma anche Honor Magic 4 Lite, un terminale molto recente in vendita a 239 euro, e tantissimi altri ancora. I dettagli dell’ottimo volantino sono completamente raccolti nel volantino sul sito.