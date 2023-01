Nuove offerte da non perdere da Conad ad inizio Gennaio 2023, il volantino di questi giorni rappresenta il punto di partenza per ottenere un livello di risparmio inedito ed esclusivo, spendendo difatti veramente pochissimo su tutto.

I prezzi che andremo a raccontarvi nell’articolo sono da considerarsi disponibili in ogni singolo negozio in Italia, con la possibilità comunque di approfittare di alcune ottime riduzioni anche online sul sito ufficiale, il quale porta l’utente a doversi ugualmente recare nel punto vendita per completare l’acquisto.

Scoprite in esclusiva le offerte Amazon con i codici sconto gratis, sono disponibili solo su Telegram a questo canale.

Conad, le offerte sono da far perdere la testa alle rivali

Fino al 6 gennaio sono davvero tantissimi gli sconti attivati da Conad, i prezzi sono molto bassi e comprendono le più svariate categorie merceologiche, tra cui troviamo i prodotti per la cura dell’auto, per la cucina (incluso il pentolame) e per la casa, con prezzi che partono da un minimo di 4,50 euro (per il set di contenitori).

Gli amanti della tecnologia, al contrario, troveranno piena soddisfazione nel poter acquistare lo Xiaomi Redmi 9C, un modello con sistema operativo Android dal prezzo decisamente economico, poiché al giorno d’oggi può essere richiesto a soli 99 euro, garantendo comunque prestazioni più che positive, se rapportate con il prezzo finale di vendita del prodotto stesso. Le condizioni sono pressoché sempre le stesse, viene distribuito no brand, con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, che permetterà così di coprire tutti i difetti di fabbrica riscontrati nel corso della fase di utilizzo del dispositivo stesso.