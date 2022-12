WindTRE è folle, ci sono giga senza limiti per il 2023 con la GO Unlimited

Che si tratti di un gestore virtuale o di un provider ordinario a cui tutti sono abituati da diversi anni, sembra che il comune denominatore ormai sia lo stesso: risparmiare a suon di tanti contenuti. Aziende molto importanti stanno continuando a mettere tanta carne al fuoco, proprio come sta facendo il famosissimo gestore WindTRE. Proprio per combattere i tanti gestori virtuali, la celebre azienda frutto della fusione dei due realtà molto navigate nel settore fino a diversi anni fa, sta lanciando delle promozioni che riguardano soprattutto i già clienti.

Si tratta quindi dell’ennesima battaglia tra gestori per provare ad accaparrarsi il maggior numero di utenti possibile, il quale potrebbe essere molto grande rispetto al passato. Sono infatti moltissime le persone che stanno valutando il cambiamento, visto che rispetto ad un tempo non ci si pensa più così tanto prima di farlo.

WindTRE è ancora all’apice delle classifiche grazie all’ultima promo per i già clienti: la GO Unlimited Star+ consente di avere il meglio per 7,99 euro

Non tutti i già clienti di WindTRE sanno che esiste una promozione mobile di altissimo livello che potrebbe diventare parte della loro esperienza con il provider. Se siete già clienti del gestore con un’offerta in fibra ottica infatti potete usufruire di un bonus, il quale vi consentirà di sottoscrivere l’offerta che prende il nome di GO Unlimited Star+.

Il costo è di soli 7,99 € al mese per chi la sceglie, con all’interno grandi contenuti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e soprattutto con giga senza limiti per navigare sul web.