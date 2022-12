queste-schede-sim-valgono-una-fortuna-e-vengono-vendute-a-prezzi-esorbitanti

L’idea che le schede SIM per telefoni cellulari diventino molto ricercate dai collezionisti di tutto il mondo è sconcertante. In effetti, ci sono quelle che soddisfano i requisiti per essere davvero uniche nel loro genere, guadagnando un prezzo elevato sul mercato. Qual è la fonte di questo aumento di prezzo? Queste carte, che hanno nomi diversi come “Top Number” e “Gold Number”, sono attraenti perché combinano numeri noti e meno frequenti.

Molti fan sfegatati sono disposti a compiere sforzi straordinari per ottenere una carta SIM unica nel suo genere. Inoltre, sono disposti a pagare una somma elevata. Non c’è bisogno di dire l’ovvio, ma il valore di queste schede telefoniche è senza precedenti. A causa della loro bassissima tiratura, le carte hanno prezzi astronomici alle aste.

Schede SIM, alcuni collezionisti pagherebbero oro

Come detto, i collezionisti sono disposti a pagare una cifra anche altissima per aggiudicarsi questi oggetti limitati come successo nel Regno Unito: una di queste schede SIM rarissime è stata venduta all’asta nel Regno Unito per la cifra sbalorditiva di 20.000 sterline inglesi, a riprova di quanto detto. Il contante in questione è piuttosto considerevole e si aggira intorno ai 22.000 euro. Una scheda telefonica di valore deve essere datata e avere un basso tasso di circolazione per essere considerata di valore. Non solo, ma deve anche essere in forma eccellente e nuova di zecca.

D’altra parte, le più grandi società di telecomunicazioni stanno sfruttando la domanda di carte SIM uniche creando e rivendendo nuove forniture con la stessa fortunata combinazione di numeri. Queste aziende stanno capitalizzando il recente aumento della domanda di queste carte limitate. In Italia, ad esempio, sono stati raccolti fondi attraverso un’asta delle schede telefoniche più insolite del Paese, che sono state donate a un ospedale locale. A quanto pare, però, il ricavato è stato devoluto per una buona causa.