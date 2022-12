I prezzi da Panorama hanno raggiunto livelli mai visti prima d’ora, gli utenti possono indubbiamente mettere le mani su prodotti di ottima qualità, riuscendo nel contempo a spendere una cifra che non supera il 50% dell’originario listino.

Le occasioni attualmente disponibili nel volantino, sono da considerarsi attive solamente nei negozi fisici, in quanto comunque la maggior parte degli acquisti dovranno essere strettamente completati recandosi personalmente in un punto vendita sparso per il territorio nazionale.

Panorama, le offerte del volantino sono uniche

Con Panorama gli utenti risparmiano tantissimo sull’acquisto di alcuni prodotti pensati più che altro per il bagno o la pulizia in generale, stiamo parlando di elettrodomestici che tutti abbiamo sicuramente presso la nostra abitazione, e che possono essere il valido aiuto di cui abbiamo bisogno per andare avanti o velocizzare le operazioni.

Il più comune non può che essere la lavatrice Sharp, nella variante da 6kg, in vendita a soli 199 euro, un prezzo decisamente ridotto rispetto a quelli che sono gli standard del momento. In alternativa, o meglio in aggiunta, è poi possibile virare definitivamente anche sull’asciugatrice, in particolare di marca Tania, in vendita da Panorama al prezzo di 329 euro.

Entrami i prodotti dovranno necessariamente essere acquistati in negozio, con consegna immediata presso il medesimo punto vendita. Le offerte sono valide salvo esaurimento delle scorte, anche se non pensiamo che la richiesta sia così elevata, ed affiancate dalla garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto.