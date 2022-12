In prossimità della festività del Natale, il colosso Nintendo aveva già proposto numerosi videogiochi in super sconto sul proprio eShop per la sua console da gaming Nintendo Switch. Ora, però, siamo ormai giunti alla festività del Capodanno e anche per questa occasione l’azienda sta proponendo nuovi sconti ed offerte molto interessanti.

Nintendo Switch, anche a Capodanno nuovi sconti ed offerte sul Nintendo eShop

Anche per la festività del Capodanno lo shop online di Nintendo si è arricchito di tante numerose offerte e promozioni. In particolare, le nuove promozioni saranno valide per almeno una settimana, dato che saranno disponibili fino al prossimo 8 gennaio 2023. Tra i giochi in offerta, sono compresi titoli molto amati e conosciuti, come ad esempio i giochi di Super Mario, ma anche tanti altri giochi. Il catalogo di offerte è davvero ricchissimo. Vi elenchiamo comunque qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.