L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare, anche nel mese di gennaio 2023, la propria gamma di offerte denominate PORT IN.

Queste offerte sono dedicate a tutti i nuovi clienti che richiedono la contestuale portabilità del proprio numero. Andiamo a ricordarci insieme tutte le offerte disponibili.

LycaMobile proroga le offerte PORT IN anche a gennaio 2023

Questa gamma di offerte, composta da quattro bundle differenti, denominati rispettivamente PORT IN 5.99, PORT IN 7.99, PORT IN 9.99 e PORT IN EST, viene proposta esclusivamente nei rivenditori aderenti, con possibilità di effettuarne l’attivazione entro una specifica scadenza. Nel suo sito ufficiale, oltre ai vari dettagli su come attivarle, per ciascuna di queste offerte l’operatore indica infatti anche il periodo di validità entro cui rimangono disponibili. In ogni caso, solitamente la data di scadenza viene aggiornata di mese in mese.

Iniziamo subito con la PORT IN 5.99 con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile al costo di 5,99 euro. Troviamo anche la PORT IN 7.99 composta da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7,99 euro e la PORT IN 9.99 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 9,99 euro.

L’operatore permette di attivare anche la PORT IN EST, che include anche minuti internazionali verso determinati paesi esteri. Si segnala tuttavia che, nel sito ufficiale di Lycamobile, al momento per questa offerta vengono indicate due versioni differenti. L’originale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 10,90 euro mentre la seconda variante prevede 100 Giga di traffico dati, 300 minuti internazionali verso un primo gruppo di paesi e 100 minuti internazionali verso un secondo gruppo di paesi. Non vengono invece indicati minuti ed SMS illimitati.