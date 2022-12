Le illusioni ottiche e i rompicapi stanno riacquistando parecchio interesse in questo periodo natalizio. Dopo quella che vi abbiamo proposto qualche giorno fa, dove veniva ritratto il cosiddetto “uomo arrabbiato” dello psicologo Edwin Boring, ecco un altro rompicapo interessante chiamato “figure ambigue“.

Nell’immagine in basso, avrete la possibilità di osservare una figura non del tutto definita: alcune persone vedono un cavallo, altri un uomo con la pipa. Può essere davvero molto complicato venire a capo della situazione. Dunque, voi cosa vedete per prima? Andiamo subito a scoprire maggiori dettagli a riguardo.

Illusione ottica delle figure ambigue, come si risolve?

Come abbiamo già visto nell’illusione ottica dell’anatra o del coniglio, la percezione di “cosa vediamo prima” può cambiare radicalmente in base a che tipo persone siamo; quindi, la figura che riusciamo a vedere prima cambia sulla base di diversi fattori biologici, psicologici e sociologici. Anche nell’immagine che abbiamo proposto oggi la spiegazione potrebbe essere la medesima.

I singoli soggetti potrebbero essere visti in base al proprio punto di vista (ad esempio, se capovolgiamo o cambiamo il punto in cui stiamo concentrando la nostra attenzione). Anche se la percezione di un qualcosa è oggettiva, il modo in cui la guardiamo è un illusione psicologica soggettiva. Di fatto, le illusioni ottiche creano interesse proprio per questo motivo, perché anche se sono oggettive riescono ad essere al contempo molto soggettive.

