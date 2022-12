Iliad, il nuovo anno accoglie l'illimitata promo Flash 120 a 8 euro al mese

Iliad ha ufficialmente lanciato la nuova offerta Flash 120 2023, che in realtà non è una promozione del tutto nuova, ma semplicemente una proroga dell’offerta Flash 120 del 2022. La promo sarà disponibile fino alle ore 10 del 10 gennaio e le condizioni rimarranno esattamente le stesse. Insomma, i clienti potranno godere della stessa offerta di telefonia mobile ma per un periodo di tempo più lungo.

Iliad: la nota compagnia ha in serbo una promo super interessante

FLASH 120 2023 offre un pacchetto completo con 120 gigabyte di dati in 4G, minuti e SMS illimitati e 8 gigabyte extra da utilizzare in roaming in tutta l’Unione Europea a soli 7,99 euro senza alcun costo nascosto o vincolo. La rete di Iliad è stata premiata da Opensignal per la sua migliore disponibilità di segnale e rappresenta un punto di forza della FLASH 120 2023, insieme alla caratteristica “per sempre, per davvero” che è ormai diventata una peculiarità del marchio Iliad. L’offerta è già disponibile così da augurare un nuovo anno con i fiocchi.

Come abbiamo già anticipato, si tratta di un’estensione dell’offerta attuale ma con una piccola modifica: l’aumento dei gigabyte riservati al roaming nell’Unione Europea.

Il prezzo non è affatto male, tuttavia va aggiunto un contributo una tantum di 9,99 euro per la SIM. Sono inclusi servizi come il mi richiami, l’hotspot, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica. Ma c’è un però: questa promo è disponibile per i nuovi clienti, per chi esegue la portabilità del numero da un altro operatore e per i clienti esistenti che desiderano aumentare i gigabyte disponibili effettuando un upgrade della loro offerta.

Iliad si impegna da sempre a mantenere sinceri i prezzi dell’offerta, i quali non subiranno mai rimodulazioni e non presenteranno costi nascosti. La promozione può essere attivata attraverso tutti i canali classici messi a disposizione dall’operatore, come il sito ufficiale, le Simbox e così via. Restano disponibili anche le offerte Giga 150, Solo Voce e Dati 300.