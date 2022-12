Expert asseconda tutti i consumatori italiani con la presentazione di un volantino al cui interno si possono trovare ottimi sconti speciali, e prezzi sempre più economici per tutti, con un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative.

Il risparmio da Expert ha indubbiamente raggiunto livelli unici nel loro genere, la campagna promozionale riserva piacevolissime sorprese per tutti, applicando sconti sui migliori prodotti in circolazione, inclusi gli smartphone di ultima generazione. Come al solito, gli acquisti potranno essere completati sia in negozio che online.

Expert, quali sono i migliori prodotti in offerta

Le occasioni per spendere poco da Expert sono assolutamente reali, gli utenti possono spaziare tra un elevato quantitativo di sconti molto speciali, con i quali godere comunque di una buonissima qualità generale. Il volantino focalizza la propria attenzione sugli smartphone di fascia media, i quali sono caratterizzati dal miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

La spesa più alta dell’intera campagna promozionale è legata all’Oppo Find X3 Neo, uno smartphone che ha fatto molto parlare di sé nel corso del 2021, e che oggi viene commercializzato da Expert ad un prezzo finale di soli 499 euro. Appena sotto incrociamo l’Oppo Reno8 Lite, un modello molto recente, ma comunque già di fascia più bassa rispetto al precedente, la cui cifra di acquisto oggi si aggira sui 339 euro.

In ultimo non possiamo che annoverare tutti i modelli più economici, come Xiaomi Redmi Note 11 Pro, TCL 30e, Galaxy A04s, Honor Magic 4 lite, Realme 10, Motorola Moto E20, galaxy A53 e similari, i cui prezzi non superano i 300 euro.