Ultimo giorno dell’anno con tantissimi sconti speciali che vi attendono sul Play Store, gli utenti in possesso di uno smartphone Android hanno infatti la possibilità di scaricare una serie di titoli disponibili a titolo completamente gratuito, quando invece in genere sono disponibili solo a pagamento.

Le migliori offerte, come sempre accade del resto, sono tuttavia disponibili per un periodo temporalmente limitato, per questo motivo consigliamo caldamente di osservare la lista che trovate poco sotto, per poi effettivamente decidere di acquistare il titolo nell’immediato, senza aspettare troppo tempo.

Stesso discorso su Amazon, ma in questo caso i prezzi sono ancora più bassi con i codici sconto gratis disponibili subito a questo indirizzo, dove troverete anche le migliori offerte da non perdere di vista.

Play Store, i titoli Android da non perdere

Le promozioni sono molto interessanti e coinvolgono sia giochi veri e propri che app, nella maggior parte dei casi rappresentate da icon pack, ovvero pack di icone che permettono di personalizzare appieno il proprio smartphone, rendendolo il più simile possibile alle vostre aspettative.

Partendo dai giochi non può mancare Peppa Pig: Party Time, un titolo pensato per i giovanissimi (LINK), seguito a ruota da un match3 molto interessante, quale è Jewels Classic Pro: Match 3 (LINK), per finire con VR Pirates Ahoy – Underwater S, che potete scaricare qui.

I pack di icone sono davvero molti, si parte da Cuticon Drop (LINK), passando per Lox Icon pack (LINK), ma anche Lineblack Orange (LINK) o Linios Orange (LINK). Se interessati infine a qualche app, segnaliamo Star Launcher (LINK) e Volume Booster Max Pro (LINK).