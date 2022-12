Con l’arrivo del nuovo anno è tradizionalmente tempo di nuove compatibilità per quanto concerne WhatsApp. La chat di messaggistica istantanea costantemente aggiorna gli smartphone in cui essa è disponibile, andando ad eliminare – per quanto possibile – tutti i dispositivi divenuti oramai obsoleti in termini di utilizzo al fine di favorire gli sviluppi e gli aggiornamenti per i device di ultima generazione.

WhatsApp, nel 2023 lo stop è per questi dispositivi

A partire dal prossimo 1 gennaio 2023 WhatsApp non sarà più disponibile su decine di dispositivi. Sul fronte degli iPhone, la chat di messaggistica istantanea scomparirà completamente dagli iPhone 5 e dagli iPhone 5C. La piattaforma, invece, sarà ancora disponibile ma senza gli ultimi aggiornamenti su iPhone 5S. La compatibilità limite è quindi oggi prevista per gli iPhone 6.

Sul fronte Android, invece, come in passato anziché eliminare direttamente alcuni smartphone dalla compatibilità di servizio, WhatsApp guarda ai sistemi operativi. La chat, in particolar modo, non potrà più essere aperta da coloro che hanno a disposizione il sistema operativo Android 4.0 senza possibilità di effettuare un upgrade.

Per tale ragione, ad esempio, gli utenti con un Samsung Galaxy S2 non avranno più la possibilità di chattare attraverso WhatsApp.

In termine di numero, gli utenti colpiti da questa decisione di WhatsApp sono relativamente pochi. Ogni anno, gli analisti suppongono che poche decine di migliaia di persone vengano colpite dal provvedimento di mancata compatibilità della chat sui dispositivi di vecchia generazione. Per informazioni aggiuntive, gli utenti possono comunicare direttamente con il supporto di WhatsApp attraverso i relativi canali online della piattaforma.