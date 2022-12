Viaggiare: uno dei più grandi piaceri e privilegi, ma può diventare costoso. Come organizzare un viaggio senza spendere una fortuna? TikTok può essere una delle fonti di ispirazione più pratiche e utili per coloro che cercano di risparmiare i propri soldi.

La piattaforma di intrattenimento è piena zeppa di creatori di contenuti che condividono i migliori trucchi per risparmiare denaro e c’è un vero buffet di consigli quando si tratta di viaggiare. Dal contenimento della spesa ai modi per risparmiare al momento della prenotazione del trasporto; dove soggiornare con pochi soldi e quali sono le migliori attrazioni che puoi vedere gratuitamente. Gli appassionati di viaggi di TikTok sanno il fatto loro. Dimentica le foto perfettamente ritoccate di influencer sdraiati in hotel a cinque stelle: questi creatori si dedicano a trovare le migliori offerte e idee in base al budget per poi condividerle con i loro follower.

Ad esempio, Sarah Toyin (@sarahtoyin) ha condiviso la sua esperienza nel prendere il pullman notturno da Londra a Penzance. “È stato un lungo viaggio, ma i treni e i biglietti aerei erano molto più costosi”, spiega in un video. “Viaggiare in pullman è molto più economico e conveniente per me.” Il viaggio di 10 ore con il National Express le è costato solo £ 20,60 solo andata, nonostante lo avesse prenotato “super tardi”. L’autobus è partito dalla capitale alle 23:00 ed è arrivato a Penzance alle 9:00 del mattino successivo dopo diverse fermate lungo il percorso. Il suo video mostra i sedili a bordo e sottolinea che sono dotati di prese di corrente. Niente male quando si ha un budget limitato.

TikTok: aumentano a dismisura i contenuti che diffondono i migliori suggerimenti per viaggiare risparmiando

Ha anche condiviso tanto altro della sua esperienza in Cornovaglia tramite TikTok, incluso come viaggiare nella contea senza auto: “Ho usato principalmente gli autobus Coaster”, spiega, scrivendo che “è possibile fare Cornovaglia senza auto, richiede solo una pianificazione e gestione del tempo”. Ha usato l’Atlantic Coaster e il Land’s End Coaster per visitare Penzance, St Ives, Newquay e Padstow, al costo di sole £ 5 per un pass giornaliero o £ 20 per un pass di sette giorni. Analizzato, in altri video, anche il costo del suo viaggio di tre giorni, aiutando gli altri viaggiatori a pianificare il proprio viaggio condividendo il prezzo di ogni cosa.

Interessante anche il profilo di Cheap Holiday Expert (@cheapolidayexpert) su TikTok. Come suggerisce il nome, si diletta nel trovare nuovi modi per contenere i costi durante i suoi viaggi. Pubblica i dettagli di alcune sistemazioni stellari e di grande valore che anche i follower meno abbienti possono prenotare, incluso un appartamento nel centro di Sorrento, in Italia, che costa solo intorno ai 20 euro a persona (tre camere da letto per sei persone).

Fornisce anche alcuni suggerimenti per ottenere un upgrade del volo: “sii presentabile”, “fai sapere se voli per un’occasione speciale come una luna di miele o il tuo matrimonio e porta dolcetti per l’equipaggio”. Infine, rivela un trucco geniale per portare più cose sull’aereo gratuitamente quando hai una piccola valigia. “Puoi farlo utilizzando una borsa duty free”.

Earth Explored (@earthexplored) è un altro creatore di TikTok estremamente popolare, che ha raccolto 1,5 milioni di Mi piace grazie alle destinazioni scelte, tra quelle di solito sottovalutate, e ai consigli su come risparmiare soldi durante i viaggi chiedendo anche alla gente del posto.